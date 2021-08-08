Салихова — Попову: по гороскопу вы просто крыса, дезертир по жизни

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Попов рассказал, что Салихова выбирала главного тренера «Спартака» по знаку зодиака и букве «Р» в имени

Спорт-Экспрессиещё 8
2 часа назад

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в своем Telegram-канале опубликовал очередные скрины его переписки с супругой владельца красно-белых Леонида Федуна Заремой Салиховой, в которой они обсуждают кандидатуру Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

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Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс

Салихова предлагает выбирать нового наставника, исходя из даты его рождения и знака зодиака. Также девушка подчеркивает, чтобы в его имени присутствовала буква «Р».

«Бенитес Овен, как и ЛА, мой сын и «Спартак», — пишет жена Федуна.

Салихова отмечает, что у людей, рожденных 16 апреля врожденные качества наставника. На все это Попов ей отвечает, что главное, чтобы тренер понимал в футболе.

«Все Ваши пожелания по тренеру были соблюдены. Вам нужен был Овен по зодиаку с буквой Р», — подводит итог Попов.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.

Футбол,Зарема Салихова,Рафаэль Бенитес,Дмитрий Попов,Спартак,
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