«Барселона» объявила о переходе Месси в «ПСЖ»

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что нападающий Лионель Месси станет игроком французского ФК «Пари Сен-Жермен», передает Tuttomercatoweb.
«Я сделал все, что мог, но Месси перейдет в ПСЖ», - сказал Лапорта, отметив, что хотел бы, чтобы Месси остался в испанской команде.
8 августа должна состояться пресс-конференция, на которой футболист прокомментирует свой уход из «Барселоны».
Контракт Месси с каталонским клубом истек 30 июня. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с форвардом из-за финансовых ограничений Ла Лиги.
Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.