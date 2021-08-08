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«Барселона» объявила о переходе Месси в «ПСЖ»

Ювелина Бернст
13 минут назад

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что нападающий Лионель Месси станет игроком французского ФК «Пари Сен-Жермен», передает Tuttomercatoweb.

«Барселона» объявила о переходе Месси в «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters

«Я сделал все, что мог, но Месси перейдет в ПСЖ», - сказал Лапорта, отметив, что хотел бы, чтобы Месси остался в испанской команде.

8 августа должна состояться пресс-конференция, на которой футболист прокомментирует свой уход из «Барселоны».

Лионелю Месси предложили контракт на  1 млрд

Контракт Месси с каталонским клубом истек 30 июня. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с форвардом из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Футбол,Лионель Месси,
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