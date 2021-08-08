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Источник: Месси согласовал условия контракта с ПСЖ

RT на русском
1 час назад

Аргентинский нападающий Лионель Месси, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, продолжит карьеру в ПСЖ.

СМИ: Месси согласовал условия контракта с ПСЖ
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, контракт аргентинца с парижским клубом уже согласован. 8 августа Месси отправится в Париж, где пройдет медосмотр и подпишет договор по схеме «2+1».

34-летний аргентинец находился в структуре «Барселоны» с 2000 года, и всю свою профессиональную карьеру выступал за каталонцев. В июне 2021 года у Месси закончился контракт с клубом. Договор не удалось продлить из-за ограничений Ла Лиги.

Ранее Месси объяснил, почему не может остаться в «Барселоне».

Футбол,Лионель Месси,
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