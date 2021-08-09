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«Ахмат» пожаловался на «неадекватное судейство» в матче с «Рубином»

Национальная Служба Новостейиещё 8
47 минут назад

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обвинил судей в неудачном исходе матча с казанским «Рубином». Соответствующее заявление размещено на сайте «Ахмата».

«Ахмат» пожаловался на «неадекватное судейство» в матче с «Рубином»
Фото: nsn.fmnsn.fm

По мнению грозненцев, поведение судей можно расценить как саботаж реформы, принятой ранее. «Некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют», - подчеркивают в «Ахмате». В заявлении говорится, что команда потеряла очки из-за «неадекватного судейства».

В «Ахмате» намерены обратиться в судейский комитет РФС и экспертно-судейскую комиссию с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и видеоассистента рефери (VAR) на матче с «Рубином».

Главным арбитром в поединке между «Ахматом» и «Рубином» был Павел Кукуян, а арбитром VAR – Игорь Панин.

Футбол,Павел Кукуян,Игорь Панин,РФС,
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