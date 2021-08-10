"Барселона" после ухода Месси потеряет в стоимости €137 млн

Футбольный клуб "Барселона" понесет серьезные финансовые потери после непродления контракта с нападающим Лионелем Месси. Согласно отчету компании Brand Finance, уход 34-летнего аргентинца повлечет уменьшение стоимости бренда клуба на 11%. В абсолютных величинах сине-гранатовые могут потерять порядка 137 млн.

Фото: Albert Gea/Reuters Albert Gea/Reuters

В структуре потенциальных проблем учитывается снижение доходов от проведения матчдэя и от выручки продажи атрибутики. 9 августа Месси провел пресс-конференцию, посвященную его уходу из каталонского клуба.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.