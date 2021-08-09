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Кафельников: «Завтра «Спартак» проиграет «Бенфике»

Спорт-Экспрессиещё 1
56 минут назад

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и «Бенфикой».

«Игра завтра будет развиваться в таком же ключе, как и первый матч. «Спартак» проиграет. Вы все сами видите. Какого уровня команда «Бенфика» — какого уровня команда «Спартак». Мне просто нечего добавить. К моему сожалению, это две разные галактики. «Бенфика» выиграет», — сказал Кафельников «СЭ».

Первый матч завершился победой португальцев в Москве со счетом 2:0. Ответный матч состоится в Португалии 10 августа. Начало — в 22.00 мск.

Футбол,Евгений Кафельников,Спартак,
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