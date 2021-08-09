Кафельников: «Завтра «Спартак» проиграет «Бенфике»

«Игра завтра будет развиваться в таком же ключе, как и первый матч. «Спартак» проиграет. Вы все сами видите. Какого уровня команда «Бенфика» — какого уровня команда «Спартак». Мне просто нечего добавить. К моему сожалению, это две разные галактики. «Бенфика» выиграет», — сказал Кафельников «СЭ».