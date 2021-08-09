Черданцев ответил на критику директора «Краснодара»

«Считаю претензии, высказанные в этих твитах, необоснованными. Также считаю, что высказываться в соцсетях подобным образом руководителю серьёзного клуба просто несолидно. У вас есть мой номер, можно позвонить и всё обсудить. Или написать жалобу на канал главному редактору Александру Тащину, и, уверю, она не была бы оставлена без внимания. Кроме того, на мой взгляд, серьёзный клуб не должен публично искать виновных за неудачную игру и отсутствие результата среди комментаторов и судей, перенося таким образом ответственность. Теперь к сути претензий. Да, когда «Краснодар» забивал второй гол, в эфире не было эмоций. Ни от меня, ни от коллеги Богданова. Произошло это вовсе не из-за отсутствия этих эмоций, а в силу технических причин. Так как ПТС и провода находятся вне арены и не под крышей, к сожалению, из-за ливня у нас периодически возникали проблемы со звуком. Пользуясь случаем, приношу лично свои извинения клубу «Краснодар» и его болельщикам за отсутствие эмоций во время гола «Краснодара» и момента в конце у Классона, это произошло не из-за симпатии или антипатии к игравшим клубам, а в связи с техпроблемами прямого эфира. О репортаже. По ходу него мной были отмечены нюансы тактических решений Гончаренко, неоднократно было отмечено, что «Краснодар» по объективным причинам играет не в оптимальном составе. Хотя можно было бы сказать иначе: как мы видим, «Краснодар» не готов к сезону. Но из уважения к вашему клубу я так не сказал. Кроме того, было специально отмечено, что в составе присутствуют два молодых воспитанника академии клуба с акцентом на то, что один из них настоящий кубанский казак и это само по себе круто. Хотя тоже можно было не обратить на это внимания.