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Ивелин Попов забил дебютный гол за «Сочи»

Чемпионат.com
33 минуты назад

Болгарский полузащитник Ивелин Попов в матче с «Уралом» забил дебютный гол в официальных играх за «Сочи».

Ивелин Попов забил дебютный гол за «Сочи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 8-й минуте встречи Сергей Терехов с левого края отдал пас на Артура Юсупова, который нашёл в штрафной свободного Попова, Ивелин принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.

Попов забил в РПЛ впервые с июля 2020 года, когда он отличился за «Ростов» в матче с «Краснодаром»

23 августа 2020 года Попов перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, но в первом же матче за новый клуб получил серьёзное повреждение. В матче с «Тамбовом» (0:1), который проходил 25 августа 2020 года, игрок вышел на поле после перерыва, но уже на 71-й минуте почувствовал болезненные ощущения и попросил замену. Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска. Всего в сезоне-2020/2021 Ивелин провёл три матча и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне болгарин сыграл четыре матча.

Футбол,Сергей Терехов,Артур Юсупов,Ивелин Попов,
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