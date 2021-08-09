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Футболиста «Ахмата» обвинили в угрозах соседям по дому

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Игрок российского футбольного клуба «Ахмат» Антон Швец оказался втянут в коммунальный конфликт, который разгорелся в чате жильцов одного из домов в Москве. Соседи обвинили чеченского спортсмена в угрозах после замечаний его супруге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Футболиста «Ахмата» обвинили в угрозах соседям по дому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жителей столичного ЖК возмутило, что жена футболиста Кристина перегораживает проход в общем коридоре детской коляской сына. Судя по слитой в сеть переписке, жена Швеца ответила на претензии соседей тем, что начала хвастаться известным супругом.

Когда женщину назвали «деревней», за нее вступился сам футболист, пообещав приехать в Москву и встретиться с обидчиками супруги лично. Жителям пришлось завести отдельный чат, так как они опасались того, что Швец исполнит свои угрозы. Сам футболист не считает, что его фразы в переписках с соседями можно расценивать в качестве чего-то серьезного.

«Никто не угрожал. Я нормально написал, распространять ничего не надо. Я запрещаю. Вы же знаете, где я играю. Меня накажут и вас накажут», — прокомментировал ситуацию представителям Telegram-канала Антон Швец.

В августе 2020 года московская модель Олеся Малибу пожаловалась на соседей, которые заставили коридор подъезда коляскам. Знаменитость отметила в своих претензиях, что целенаправленно выбирала здание с широким пролетом, который в итоге загромоздили другие жильцы.

Футбол,Антон Швец,
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