«Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу Кварацхелии

Лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры с казанским «Рубином» по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По данным источника, «Рубин» рассчитывает выручить с трансфера своего вингера 20 миллионов евро. Ранее футболиста также связывали с некоторыми другими европейскими клубами.