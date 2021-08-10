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"Барселона" предложила Месси остаться в клубе

Газета.Ru
47 минут назад

Каталонская "Барселона" сделала очередное предложение контракта аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Барселона" предложила Месси остаться в клубе
Фото: ReutersReuters

По информации источника, новый раунд переговоров от клуба провел генеральный директор Ферран Ревертер. Реакция самого форварда на данное предложение в настоящий момент не известна. 9 августа Месси провел пресс-конференцию, посвященную его уходу из каталонского клуба. Месси выступал за "Барселону" с 2000 года.

На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее Роман Зобнин высказался в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской "Бенфики".

Футбол,Роман Зобнин,Лионель Месси,УЕФА,
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