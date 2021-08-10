Кержаков выставил на продажу свой особняк за 150 млн рублей

Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков принял решение продать свой коттедж, расположенный под Санкт-Петербургом. По данным "Чемпионата", дом площадью 470 квадратных метров продается вместе с баней, крытым гаражом на три автомобиля, летней беседкой и обеденной зоной, в окружении "корабельных" сосен. Отмечается, что площадь участка составляет 50 соток, а стоимость всего объекта составляет 150 млн рублей. После трех туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) нижегородцы занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Ранее сообщалось, что болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников предсказал поражение красно-белых в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской "Бенфики".