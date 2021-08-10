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Андреа Чинчарини покинул «Милан»

Sports.ruиещё 1
2 часа назад

Чинчарини перешел в «Милан» летом 2015 года. Последние пять сезонов итальянец провел в качестве капитана команды.

Андреа Чинчарини покинул «Милан»
Фото: Sports.ruSports.ru

В составе «Милана» Чинчарини выиграл девять трофеев: два чемпионских титула Серии А, три Кубка Италии, четыре Суперкубка страны). В 2021 году он вышел с командой в «Финал четырех» Евролиги.

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