Андреа Чинчарини покинул «Милан»

Чинчарини перешел в «Милан» летом 2015 года. Последние пять сезонов итальянец провел в качестве капитана команды.
В составе «Милана» Чинчарини выиграл девять трофеев: два чемпионских титула Серии А, три Кубка Италии, четыре Суперкубка страны). В 2021 году он вышел с командой в «Финал четырех» Евролиги.
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