Агент рассказал о срыве трансфера Дзюбы в "Тоттенхэм"

«Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «Мне нужна опция на скамейке запасных для Кейна». Они искали такого игрока. Поэтому когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял», — цитирует Ткаченко «Чемпионат.com».