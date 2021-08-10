Ибрагимович пропустит старт сезона

«Милан» не сможет рассчитывать на помощь шведского форварда Златана Ибрагимовича на старте нового сезона чемпионата Италии, утверждает Gazzetta dello Sport.

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По данным журналистов, опытный бомбардир по-прежнему занимается по индивидуальной программе и далек от возвращения в общую группу.

Златан выбыл из строя из-за повреждения колена, полученного в поединке против туринского «Ювентуса» в мае. Из-за этой травмы шведу пришлось прибегнуть к вмешательству хирургов.