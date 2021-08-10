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Ибрагимович пропустит старт сезона в Серии А

Евро-футбол.Ру
44 минуты назад

«Милан» не сможет рассчитывать на помощь шведского форварда Златана Ибрагимовича на старте нового сезона чемпионата Италии, утверждает Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович пропустит старт сезона
Фото: ReutersReuters

По данным журналистов, опытный бомбардир по-прежнему занимается по индивидуальной программе и далек от возвращения в общую группу.

Златан выбыл из строя из-за повреждения колена, полученного в поединке против туринского «Ювентуса» в мае. Из-за этой травмы шведу пришлось прибегнуть к вмешательству хирургов.

В первом туре Серии А «россонери» на выезде сыграют с «Сампдорией». Встреча пройдет в понедельник, 23 августа.

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