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У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

Спорт-Экспрессиещё 2
1 час назад

ЦСКА на официальном сайте сообщил о степени тяжести травмы форварда Антона Заболотного после метча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

В ЦСКА раскрыли диагноз Заболотного
Фото: ТАССТАСС

«У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней», — говорится в сообщении клуба.

На 40-й минуте матча с «Динамо» 30-летний россиянин почувствовал недомогание и покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Через две минуты главный тренер армейцев Алексей Березуцкий заменил Заболотного на полузащитника Эмиля Бохинена.

Заболотный — воспитанник ЦСКА, в июле он вернулся в клуб спустя девять лет после ухода на правах свободного агента. Форвард проводил третий матч за красно-синих в сезоне-2021/22, на его счету один гол в игре против «Уфы».

Футбол,Эмиль Бохинен,Антон Заболотный,Алексей Березуцкий,ЦСКА,Динамо,
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