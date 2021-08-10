«Лионель Месси присоединяется к ПСЖ Поехали! Заключён двухлетний контракт с возможностью продления до июня 2024 года. Заработная плата составляет около 35 млн за сезон, включая бонусы. Месси определённо принял предложение «Пари-Сен-Жермен» о контракте и прибудет в Париж в ближайшие часы», — написал инсайдер в своём «твиттере».