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Лионель Месси полностью согласовал контракт с «ПСЖ»

Чемпионат.com
57 минут назад

Аргентинский нападающий Лионель Месси однозначно продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Лионель Месси присоединяется к ПСЖ Поехали! Заключён двухлетний контракт с возможностью продления до июня 2024 года. Заработная плата составляет около 35 млн за сезон, включая бонусы. Месси определённо принял предложение «Пари-Сен-Жермен» о контракте и прибудет в Париж в ближайшие часы», — написал инсайдер в своём «твиттере».

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

Месси заплакал на пресс-конференции и рассказал про новый клуб

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