Месси мог стать игроком одного из главных конкурентов "Барселоны"

"Теперь, когда Месси завершил подписание контракта с "ПСЖ", я скажу вам, что одним из клубов, которые интересовались Месси, был "Атлетико Мадрид". Диего Симеоне лично позвонил Месси. Лео и его семья серьезно думали над этим вариантом. Однако этого не произошло", - рассказал Мигелес.

5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании. Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.