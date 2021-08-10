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Олимпиада-2020

СМИ: Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

ТК «Звезда»иещё 18
57 минут назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу в Санкт-Петербурге с игроками «Зенита», в том числе и с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Eurostavka.

Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой
Фото: Артем Гусев, WikimediaАртем Гусев, Wikimedia

«Со всеми ребятами (разговаривали – Прим. ред.) около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее — поговорили о том, что мне было важно», – отметил Карпин.

Также, по данным издания, помимо Дзюбы, главный тренер, общался с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

Карпин два часа беседовал с Дзюбой

Карпин подчеркнул, что встреча с игроками прошла продуктивно и что конфликт с Дзюбой исчерпан.

«Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед», – сказал он.

О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу стало известно 23 июля. Уточняется, что контракт со специалистом рассчитан до конца 2021 года. Позже он объявил о том, что покидает тренерский пост футбольного клуба «Ростов». По словам Карпина, он вместе с руководством клуба принял решение отказаться от работы с двумя командами одновременно.

Футбол,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Вячеслав Караваев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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