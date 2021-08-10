Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

«Со всеми ребятами (разговаривали – Прим. ред.) около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее — поговорили о том, что мне было важно», – отметил Карпин.