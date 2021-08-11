Уткин прокомментировал встречу Карпина с Дзюбой

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал визит главного тренера сборной России Валерия Карпина в Санкт-Петербург для общения с футболистами национальной команды.
"Итак, Карпин встретился с Дзюбой. У меня один вопрос остается. А именно: о чем можно говорить с Дзюбой 2 часа?..", — написал журналист в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскрыл подробности встречи с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.
Между Карпиным и Дзюбой в 2014 году произошел конфликт, когда игрок выступал за московский "Спартак", а Карпин тренировал красно-белых. Футболист обвинял специалиста в том, что некоторые футболисты подвергались дискриминации. Также нападающий рассказывал об угрозах со стороны тренера.
"Когда я опять уходил в "Томь", у Карпина было очень много условий. Он говорил: "Продлевай контракт или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился". Я столько угроз от него наслушался", — рассказывал Дзюба.