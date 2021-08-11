Уткин прокомментировал встречу Карпина с Дзюбой

"Когда я опять уходил в "Томь", у Карпина было очень много условий. Он говорил: "Продлевай контракт или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился". Я столько угроз от него наслушался", — рассказывал Дзюба.