Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Уткин отреагировал на встречу Карпина с Дзюбой

Газета.Ruиещё 21
15 минут назад

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал визит главного тренера сборной России Валерия Карпина в Санкт-Петербург для общения с футболистами национальной команды.

Уткин прокомментировал встречу Карпина с Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Итак, Карпин встретился с Дзюбой. У меня один вопрос остается. А именно: о чем можно говорить с Дзюбой 2 часа?..", — написал журналист в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскрыл подробности встречи с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

Между Карпиным и Дзюбой в 2014 году произошел конфликт, когда игрок выступал за московский "Спартак", а Карпин тренировал красно-белых. Футболист обвинял специалиста в том, что некоторые футболисты подвергались дискриминации. Также нападающий рассказывал об угрозах со стороны тренера.

"Когда я опять уходил в "Томь", у Карпина было очень много условий. Он говорил: "Продлевай контракт или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился". Я столько угроз от него наслушался", — рассказывал Дзюба.

Футбол,Сборная России,Артем Дзюба,Василий Уткин,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители