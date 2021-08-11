Толпы фанатов встретили Месси в аэропорту Парижа

Аргентинский нападающий Лионель Месси прилетел в Париж из Барселоны для подписания контракта с французским футбольным клубом Paris Saint-Germain.

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В аэропорту собралась толпа болельщиков "ПСЖ", сообщает НСН. Они осадили здание аэропорта Ле-Бурже, а также скопились у заграждений вдоль взлетно-посадочной полосы.

Месси поприветствовал поклонников из окна здания аэровокзала, а затем с семьёй проследовал в автомобиль.