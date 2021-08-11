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Украинский футболист Яремчук помог выбить «Спартак» из Лиги Чемпионов

Елена Прошина
23 минуты назад

Московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» в ответной игре 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов и вылетел из турнира. Финальный гол в ворота российской команды забил украинский футболист Роман Яремчук.

Украинский футболист Яремчук помог выбить «Спартак» из Лиги Чемпионов
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает «Чемпионат», Яремчук вышел на замену на 65-й минуте, дебютировав за португальский клуб. На 92-й минуте ему удалось рикошетом от защитника Самюэля Жиго забить мяч, похоронив шансы красно-белых на ничью.

При этом лишь неточность игроков «Бенфики» не позволяли увеличить отрыв, а москвичи провели почти весь матч в обороне, не создав почти ни одного опасного момента в нападении – при 36% владении мячом футболисты клуба нанесли лишь два удара по воротам.

Результат по сумме двухматчевого противостояния – 0:4. В результате в новом сезоне Лиги чемпионов от России выступит только один клуб – питерский «Зенит».

Футбол,Роман Яремчук,Зенит,Спартак,
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