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Bonjour, Leo: как Месси встретили в Париже

Газета.Ru
1 час назад

10 августа аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским «ПСЖ» и прилетел в Париж. Столица Франции и болельщики команды очень тепло встретили именитого футболиста.

Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
1/10 Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи (слева) и Лионель Месси (в центре) во время пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен», 11 августа 2021 года
2/10 Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи (слева) и Лионель Месси (в центре) во время пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен», 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
3/10 Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
4/10 Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
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Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
5/10 Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
Болельщики ПСЖ у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
6/10 Болельщики ПСЖ у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
7/10 Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
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Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
8/10 Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
9/10 Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters
Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
10/10 Болельщики ПСЖ приветствуют нового игрока клуба Лионеля Месси у стадиона «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года
Фото: Reuters

Фанаты «ПСЖ» собрались у отеля, в котором остановился Месси, чтобы поприветствовать аргентинца, а на следующий день после подписания контракта у фан-шопа парижской команды выстроилась огромная очередь из желающих приобрести футболку с фамилией футболиста и его игровым номером – Месси будет выступать под цифрой «30», что стало весьма символичным, ведь именно под таким номером форвард начинал свою карьеру в «Барселоне».

Во время общения с журналистами нападающий заявил, что его главное желание – выиграть Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ».

Футбол,Фото,Лионель Месси,
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