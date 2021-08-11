Bonjour, Leo: как Месси встретили в Париже

Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года

Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года

Лионель Месси во время своей первой пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, 11 августа 2021 года

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи (слева) и Лионель Месси (в центре) во время пресс-конференции после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен», 11 августа 2021 года

Фанаты «ПСЖ» собрались у отеля, в котором остановился Месси, чтобы поприветствовать аргентинца, а на следующий день после подписания контракта у фан-шопа парижской команды выстроилась огромная очередь из желающих приобрести футболку с фамилией футболиста и его игровым номером – Месси будет выступать под цифрой «30», что стало весьма символичным, ведь именно под таким номером форвард начинал свою карьеру в «Барселоне».