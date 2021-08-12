«Челси» завоевал Суперкубок УЕФА

«Челси» во второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА. В матче 2021 года лондонский клуб обыграл «Вильярреал» (1:1 – основное время, 6:5 – в серии пенальти).

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До этого «Челси» побеждал в Суперкубке УЕФА в 1998 году. Тогда лондонцы обыграли «Реал». Всего в Суперкубке УЕФА лондонцы участвовали пять раз.