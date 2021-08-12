Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной

"Дзюба — капитан сборной России? Был, на Евро. А сейчас я даже пока не знаю, кто будет в сборной, а уж тем более кто будет капитаном. Сначала надо выбрать 27-28 футболистов и потом выбирать капитана. РФС со мной не проговаривал эту тему: если бы мне навязывали какого-то игрока, меня бы в сборной не было", — сказал Карпин.