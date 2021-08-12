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Олимпиада-2020

Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Новый тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре об Артеме Дзюбе заявил, что тот раньше был капитаном, а сейчас он не знает, кто займет это место. Об этом сообщает телеканал "360".

Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Дзюба — капитан сборной России? Был, на Евро. А сейчас я даже пока не знаю, кто будет в сборной, а уж тем более кто будет капитаном. Сначала надо выбрать 27-28 футболистов и потом выбирать капитана. РФС со мной не проговаривал эту тему: если бы мне навязывали какого-то игрока, меня бы в сборной не было", — сказал Карпин.

Отношения между Дзюбой и Карпиным можно назвать напряженными.

Ранее футболист рассказывал, что не здоровался с Карпиным, потому что тот много сделал для него нехорошего. Летом этого года тренер сборной заявил в соцсетях, что до сих пор не здоровается со спортсменом.

В конце июля Карпин заявил, что Артем Дзюба будет играть в национальной команде, если сможет принести ей пользу. Он подчеркнул, что его личные отношения с игроком не повлияют на это. Валерия Карпина назначили вместо Станислава Черчесова главным тренером сборной России по футболу.

Футбол,Артем Дзюба,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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