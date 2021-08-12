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Месси получил криптовалютой часть премии за переход в новый клуб

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси получил часть премии за переход в французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в криптовалюте. Руководство не стало сообщать, какую долю подписного бонуса аргентинцу выдали в фанатских токенах $PSG, но оценило её как «значительную». Ранее газета Le Parisien писала, что Месси выплатят 40 млн подписного бонуса.

Месси получил часть премии криптовалютой
Фото: ReutersReuters

Фанатский токен — криптовалюта, которую футбольные клубы выпускают для своих болельщиков. Владельцы токенов имеют право влиять на некоторые незначительные решения клуба. Например, руководство «Ювентуса» разрешает фанатам выбирать, какая музыка будет играть на стадионе, а «Интер» предлагает проголосовать за лозунг для плаката в раздевалке.

Токены свободно продаются на бирже. Руководство ПСЖ сообщило, что из-за информации о переходе Месси в клуб стоимость фанатских токенов серьёзно возросла. За несколько дней он подорожал на 160%. На момент публикации они торгуются на уровне $40.

Месси ушёл из футбольного клуба «Барселона», за который играл 17 лет, 5 августа 2021 года. Футболист не смог подписать новый контракт из-за «экономических и структурных препятствий», с которыми столкнулся испанский клуб. По подсчётам консалтинговой фирмы Brand Finance финансовый ущерб «Барселоны» составит около 137 млн.

Футбол,Лионель Месси,Le Parisien,
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