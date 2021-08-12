Месси получил часть премии криптовалютой

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси получил часть премии за переход в французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в криптовалюте. Руководство не стало сообщать, какую долю подписного бонуса аргентинцу выдали в фанатских токенах $PSG, но оценило её как «значительную». Ранее газета Le Parisien писала, что Месси выплатят 40 млн подписного бонуса.

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Фанатский токен — криптовалюта, которую футбольные клубы выпускают для своих болельщиков. Владельцы токенов имеют право влиять на некоторые незначительные решения клуба. Например, руководство «Ювентуса» разрешает фанатам выбирать, какая музыка будет играть на стадионе, а «Интер» предлагает проголосовать за лозунг для плаката в раздевалке.

Токены свободно продаются на бирже. Руководство ПСЖ сообщило, что из-за информации о переходе Месси в клуб стоимость фанатских токенов серьёзно возросла. За несколько дней он подорожал на 160%. На момент публикации они торгуются на уровне $40.