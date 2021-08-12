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«Манчестер Сити» готов предложить «Тоттенхэму» € 150 млн за Кейна

Чемпионат.com
2 часа назад

«Манчестер Сити» не отказался от идеи приобретения форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, «горожане» готовят новое предложение по трансферу игрока. Клуб готов заплатить за англичанина 150 млн.

«МанСити» готов предложить €150 млн за Кейна
Фото: ReutersReuters

«Тоттенхэм» не хочет расставаться с игроком. Но ранее уже сообщалось, что Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити».

Английские СМИ сообщали, что Кейн пропустил тренировку «Тоттенхэма». Лондонский клуб оштрафует Кейна за пропуск занятия и будет увеличивать сумму, если тот продолжит в том же духе. Также с Гарри проведёт беседу президент «шпор» Дэниэл Леви. Сам игрок настаивает на джентльменском соглашении с управленцем. Год назад глава клуба пообещал отпустить его этим летом.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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