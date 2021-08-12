«МанСити» готов предложить €150 млн за Кейна

«Манчестер Сити» не отказался от идеи приобретения форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, «горожане» готовят новое предложение по трансферу игрока. Клуб готов заплатить за англичанина 150 млн.

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«Тоттенхэм» не хочет расставаться с игроком. Но ранее уже сообщалось, что Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити».

Английские СМИ сообщали, что Кейн пропустил тренировку «Тоттенхэма». Лондонский клуб оштрафует Кейна за пропуск занятия и будет увеличивать сумму, если тот продолжит в том же духе. Также с Гарри проведёт беседу президент «шпор» Дэниэл Леви. Сам игрок настаивает на джентльменском соглашении с управленцем. Год назад глава клуба пообещал отпустить его этим летом.