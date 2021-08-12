«Кто сказал, что я не смогу?»: Карпин — о работе в сборной России

Новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал в большом часовом интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна о том, в чем заключается его работа со сборной России, как решил уйти из «Ростова», будет ли вызывать Артема Дзюбу и как относится к возможной натурализации Самюэля Жиго.

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Как началась работа в сборной

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Валерий Карпин дал первое большое интервью после назначения главным тренером сборной России и ухода в отставку с поста наставника «Ростова». Специалист в частности рассказал Нобелю Арустамяну, почему отказался от совмещения постов, совсем недолго посидев на двух стульях.

«Для меня работа в сборной — большая нагрузка. В большей степени психологическая, но и физическая тоже большая. График, наверное, не изменился. Единственное, добавились еще разговоры и мысли по поводу сборной», — отметил Карпин.

Тренер уточнил, что у него состоялось много бесед с футболистами, он постоянно на связи с руководством Российского футбольного союза. Например, с Александром Алаевым, генеральным секретарем организации, он решает организационные вопросы по сборам национальной команды.

Из своих коллег по цеху Карпин уже побеседовал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, но подробнее всего общался с Леонидом Слуцким, сейчас возглавляющим казанский «Рубин», но в свое время работавшим одновременно главным тренером московского ЦСКА и сборной страны.

Слуцкий, по словам Карпина, поделился своим опытом, сообщил о допущенных им ошибках и вообще откровенно высказался о своей работе в качестве наставника главной команды страны.

До принятия решения о том, чтобы взять бразды правления в сборной, Карпин ничего не говорил никому, кроме своей семьи и президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца. До последнего был в неведении и тренерский штаб ростовчан.

«Предложение поступило в середине июля во время сбора «Ростова» в Австрии. Алаев позвонил и попросил о встрече. Задача была краткосрочной — пробиться в Катар», — вспоминает Карпин.

Как решал уйти из «Ростова»

Отдельный пласт вопросов Арустамяна был посвящен уходу тренера из «Ростова» и причинам, которые сподвигли Карпина на такой шаг.

«Тот график, который был, когда я готовился и к матчам сборной, и к играм «Ростова» с «Динамо» и «Зенитом» – голова, понятно, была забита, загружена, перегружена. Это могло быть не правильно, ни там, ни там, на сто процентов. Надо было сконцентрироваться. Быстренько все это поняли. И для «Ростова», думаю, лучший вариант – чтобы был тренер, который занимается конкретно «Ростовом». Для сборной это тоже лучший вариант. И для меня. Все стороны это решение, наверное, поддержали», — рассказал тренер.

Карпин заявил, что решение об уходе из «Ростова» созрело уже после первого матча против московского «Динамо» (0:2), когда он понял, какой объем работы будет со сборной.

Тренер отметил, что уйти из клуба было тяжело из-за близких отношений с Арутюнянцем, но после долгой личной беседы, в которой оба они прикидывали различные варианты возможного развития событий, вариант с отставкой все же был принят как оптимальный для всех сторон.

«Разговор состоялся душевный, откровенный, можно назвать его так. Да, тяжелое решение и для меня, и для Арташеса Владимировича. Больно даже в глубине души или даже не в глубине, а именно на душе, больно расставаться – столько сил и нервов вложено, столько денег Арташеса Владимировича вложено. Это расставание неизвестно на сколько, но оно нам далось и до сих пор дается тяжело», — подчеркнул Карпин.

При этом сам специалист не исключил возвращения в «Ростов» в будущем, но подчеркнул, что сейчас не думает о таком варианте развития событий. И при этом сам он с семьей останется жителем Ростова.

«Можно было вывезти на 50 процентов. Можно было сидеть и что-то пытаться делать. Но я понимаю, что это было бы неправильно. Чисто физически я не смог бы отдаваться на 100 процентов, — рассказал Карпин.

— Привожу пример: через пять минут теоретическое занятие перед матчем с «Зенитом», а тут важный звонок из РФС, допустим, от Александра Александровича Алаева, который не требует отлагательства и касается сборной. Надо идти на теорию, а голова переключается. Это отрывало, и могло быть даже хуже еще. Чтобы никому не навредить, приняли решение.

Я считаю, что совмещение, может быть, это допустимо, когда тренируешь «Барселону», все идет по накатанной, идешь на первом месте, восемь сборников у тебя, и берешь сборную Испании. Как это было при Олег Иваныче Романцеве – полсборной в «Спартаке», у «Спартака» все хорошо. Или как у Леонида Викторыча Слуцкого: в ЦСКА были основные игроки, в клубе все шло плюс-минус нормально. Так может быть. Но я понял, что в нынешней ситуации это будет неправильно. Не смогу отдаваться на сто процентов, результата не будет».

Какая специфика в работе со сборной

«Самое главное отличие сборной от клуба — нет времени для тренировок. И если ты думаешь, что что-то там натренируешь, то ошибаешься. Восстановление, игра, восстановление, игра, и даже если есть три-четыре дня до первой игры, то все приезжают в разное время в разном состоянии. Кому-то надо отдохнуть, кто-то играл, кто-то не играл. Пока все соберутся вместе, пройдет пара дней. Отработать можно разве что стандарты», — поведал о главных сложностях тренера национальной команды ее нынешний наставник.

Он также рассказал, что собирается выбирать игроков под стиль, который у него есть в голове. Это будут те игроки, которые легче смогут встроиться в систему сборной.

Интересовало интервьюера, как теперь проходит рабочий день Карпина, и он дал достаточно подробный ответ.

«Естественно, ездить в офис я каждый день не буду, так как буду в Ростове. Буду пересматривать те матчи, которые увидел вживую. Те матчи, которые будет посещать тренерский штаб, я все равно буду пересматривать с технической камеры. Подготовка к сопернику, просмотр их матчей. Не две-три игры. И это надо делать заранее, потому что на сборе уже времени не будет: 1-го числа игра с Хорватией, 4-го с Кипром. Возможно, даже не будем разбирать игру с Хорватией, так как это уже не будет иметь смысла: с Кипром наверняка будет совсем другой матч».

Карпин лично посмотрел уже два матча сборной Хорватии, но есть еще тренер-аналитик, который видел гораздо больше. После ухода из «Ростова» Карпину позвонили и Алаев, и Дюков. Оба поддержали, сказав, что он принял правильное решение.

Карпин ответил и на вопрос о том, воспринимает ли он, как возглавлявший команду ранее сборную Станислав Черчесов, свою нынешнюю работу как службу родине и готов ли ее сравнить с армией:

«Работа в сборной — это работа тренера. Футбол, тренер, футболисты — все. Ответственность — да. Перед всеми болельщиками. Я уже два года служил родине в армии. 50 лет — не призывной возраст. Это футбол и футбольные эмоции. Служба родине для меня что-то более высокое, чем быть тренером сборной».

При этом с Черчесовым он сам не встречался и не общался, а вся информация о происходившем в сборной в последние годы есть в Российском футбольном союзе и будет Карпину передана. Если ее окажется недостаточно, встречи с бывшим наставником сборной нынешний не исключил.

Как будет формировать состав

Естественно, много вопросов было о составе сборной. Часть завесы Карпин приоткрыл, но подробно о том, каким будет его первый выбор, не рассказал. Свои принципы он продемонстрировал на примере возможного вызова 38-летнего Юрия Жиркова, если тот продолжит карьеру.

«Если Жирков будет выглядеть сильнее всех на голову, две, то почему нет? Не говорю да, но и не говорю нет. Естественно, мы обсуждали с руководством, что есть молодые ребята и желательно команду обновлять по мере возможностей. Но нет задачи обновить команду к игре с Хорватией».

Карпин видит на поле одновременно Александра Головина и Алексея Миранчука и не видит ни одной проблемы в их одновременном нахождении в игре.

Вопрос о возможном приглашении Игоря Акинфеева надо задавать Виталию Кафанову, который в сборной теперь является тренером вратарей. Главный тренер доверяет ему на сто процентов. Все что касается вратарей, решает именно Кафанов. Услышав эту реплику, интервьюер предположил, что вратарский вопрос Карпина не волнует.

«Что значит, мне без разницы? Для меня очень важно, кто будет играть в воротах. Но если я сказал, что я доверяю и полностью отдаю этот вопрос Виталию Витальевичу... Вратарь — половина команды. Кафанов точно разбирается в этом лучше меня, — возмутился Карпин в ответ.



— Если Кафанов попросит набрать Акинфееву, то я наберу и дам трубку Кафанову. И сам поговорю. Вратари на сто процентов будут работать именно с Кафановым. У вратарей другой мир, они другие».

Естественно, не могла не прозвучать тема Артема Дзюбы, с которым на момент записи интервью встречи у тренера еще не состоялось и не было запланировано (она прошла 10 августа).

«Дзюба был капитаном на Евро. Сейчас вы знаете вообще, кто будет в сборной? И я не знаю. Не знаю, будет ли Дзюба или нет. У всех, у любого человека есть состав на ближайшие матчи в голове. Сначала надо выбрать 27-28 человек, сколько там заявка? А потом из них выбрать капитана», — отметил специалист.

Карпин рассказал, что разговор с Дзюбой состоится, если это будет нужно. В РФС кандидатуру Дзюбы в сборную никто с ним не обсуждал. Иначе бы специалист просто отказался возглавить национальную команду.

В сборной, по мнению Карпина, необходимо выстроить правильную атмосферу, но нет отдельного шаблона. У всех игроков разные характеры. Все наши футболисты разные. Нет общей русской ментальности игроков. Так и в других странах.

«Просто, если мы говорим конкретно об испанцах, они лучше подготовлены».

РФС опубликовал новость о том, что Марио Фернандес не станет прекращать выступления за национальную команду, после разговора с Карпиным, хотя раньше появилась информация, что защитник ЦСКА решил закончить с российской национальной командой.

«Неправильное слово, что я «убедил» Марио Фернандеса. Просто встретились и поговорили. Никого убеждать не пришлось. Марио Фернандес ни с кем не общался о том, что он уходит из сборной. Поэтому мне очень интересно, что за источник распространил такую информацию», — отметил тренер.

У нового штаба сборной есть один список, где перечислены все российские игроки, которые сыграли в прошлом сезоне и за первые туры нынешнего сезона какое-то количество минут. Потом из этого списка составили список чуть короче — по пять-шесть человек на позицию. То есть около 60 человек.

Высказался Карпин и о возможной натурализации французского защитника московского «Спартака» Самюэля Жиго.

«Думаю, любой тренер, и клуба, и сборной, будет рад, если в его распоряжении будет большее количество хороших игроков».

Сам наставник сборной ничего инициировать не будет. Но если появится игрок с российским паспортом соответствующего уровня, его будут совершенно точно рассматривать.