Крах все ближе: у России осталось в еврокубках три команды

После вылета казанского «Рубина» и «Сочи» из квалификации Лиги конференций у России осталось всего три клуба в еврокубках, а в таблице коэффициентов УЕФА Российскую премьер-лигу обошла Шотландия. «Газета.Ru» рассказывает о сложной ситуации для отечественного клубного футбола.

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Неудачный старт евросезона

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В еврокубках еще не дошло дело до стадии групповых этапов, а Россия лишилась уже 40% своих представителей. Российские клубы провели восемь матчей в еврокубках в нынешнем сезоне. Столичный "Спартак" бесславно уступил в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов португальской "Бенфике", проиграв оба матча с одинаковым счетом - 0:2. Хотя по игре могло быть и еще хуже. "Сочи" стартовал в Лиге конференций со второго квалификационного раунда и там одержал две пока единственные российские европобеды. В обеих встречах была повержена азербайджанская "Кешля" (3:0, 4:2).

Но уже в следующей стадии подопечные Владимира Федотова, хотя и вели в счете трижды, не смогли удержать преимущество против сербского "Партизана" (1:1, 2:2), а затем уступили в послематчевой серии пенальти.

Парой часов ранее бесславно сложил свои полномочия российского европредставителя казанский "Рубин". Команда Леонида Слуцкого стартовала сразу с третьего раунда, но, будучи явным фаворитом на бумаге, на поле ни в чем не превзошла дебютировавший в еврокубках польский "Ракув".

После двух нулевых ничьих в дополнительное время казанцы на своем поле в дополнительные полчаса остались в меньшинстве, пропустили, а потом сами не реализовали пенальти на последней секунде и выбыли.

В итоге на групповой стадии РПЛ представят в Европе "Зенит" (в Лиге чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (в Лиге Европы). И то, похоже, лишь благодаря тому, что их места на данной стадии были забронированы изначально.

При этом спартаковцы свой шанс сыграть турниром повыше упустили.

Падение в таблице коэффициентов

Неудачи в матчах отразились на положении страны в таблице коэффициентов УЕФА. Россия закончила прошлый год на восьмой позиции, окончательно отстав от Португалии и еще и пропустив вперед Нидерланды, где сейчас есть целый ряд приличных клубов. Ну а уже по ходу нынешнего сезона после поражений "Рубина" и "Сочи" Российская премьер-лига упала на девятое, пропустив на восьмое шотландский чемпионат. И это далеко не предел. Шотландии мы уступаем ничтожные 0,018 балла, а от голландцев отстаем на некритичные 2,018 очка. Но при этом у первых осталось четыре из пяти участников евротурниров, а вторые не потеряли вообще никого.

У России, напомним, теперь в Европе только три клуба, а каждое набранное ими очко будет делиться на пять. И тут голландцы с шотландцами имеют преимущество просто за счет большего числа клубов. Впрочем, сила "Аякса" и ПСВ, да и крепость "Рейнджерс" с "Селтиком" позволяют этим странам надеяться и просто одержать больше побед в матчах евротурниров. И при этом россиян снизу подпирают в этом сезоне австрийцы (отстают на 1,332 балла) и украинцы (на 1,582). У Австрии в обойме еще четыре команды, а вот бывшая республика Советского Союза, как и Россия, сохранила лишь три клуба.

Вряд ли стоит опасаться идущих 12-ми сербов, поскольку их отставание исчисляется 4,557 очка, а в обойме остались лишь две команды (правда, их баллы делятся на четыре, а не пять). Зато пропустившие пока что сербов вперед бельгийцы действительно опасны.

Отстают они почти на пять баллов, но все пять их команд все еще выступают в Европе и могут пополнить национальную копилку. А так низко Бельгия пала, потому что у нее сгорел крепкий рейтинг за сезон-2016/17.

Можно остаться без ЛЧ

За Бельгией нужно следить особенно пристально. Даже если в этом сезоне Россия отобьет ее атаки, это будет крайне сложно сделать в следующем. Дело в том, что кампания-2017/18, которая как раз сгорит следующим летом, принесла Бельгии всего 2,600. А вот у России было аж ровно на 10 баллов больше. В том сезоне лучше российских команд выступили вообще только Англия, Испания и Германия. И теперь это обернется против РПЛ.

Если отнять баллы за тот сезон прямо сейчас, Россия окажется на... 16-м месте, пропустив вперед Австрию, Украину, Сербию, Бельгию, Хорватию и даже Норвегию, которая сейчас идет 19-й. И это будет катастрофой.

Дело в том, что уже с 11-го места в таблице коэффициентов страна не имеет забронированного места на групповой стадии Лиги чемпионов, а, начиная с 16-го, выставляет в этот еврокубок вообще только один клуб (со второго квалификационного раунда!).

И при таком раскладе число команд от РПЛ в Европе сократится вообще до четырех - тройка призеров да обладатель Кубка.