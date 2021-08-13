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В Госдуме отреагировали на вылет российских клубов из Лиги конференций

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв эмоционально отреагировал на вылет российских клубов из Лиги конференций. Напомним, «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд турнира, уступив польскому «Ракуву» (0:1, ДВ), а «Сочи» проиграл «Партизану» (2:2, 2:4 — по пенальти).

В Госдуме отреагировали на вылет российских клубов из Лиги конференций
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«Футбол — это какое-то наказание для нас. Мы так надеемся и любим эту игру А чем больше мы его любим, тем результат хуже. Евро мы отлично помним, сейчас еврокубки, нас это разочаровывает. Говорили: ладно, к сожалению, на национальном уровне показываем слабый футбол из-за множества легионеров, недостатка своих спортсменов и так далее. Я считал, что нужно поднимать внутренний чемпионат, ограничивать количество легионеров, тратить деньги на российских детишек, юниоров. Но результат еврокубков показывает, что ситуация в другом. И на таком уровне не самые сильные команды нас вынесли. Может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду против российского футбола что-то не ладится. Решать это нужно системно. У каждого клуба внутренние проблемы, которые нужно решить и попытаться выровнять ситуацию. Надо понять причину досадных поражений и показывать нормальный красивый футбол, в который наши ребята могут играть», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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