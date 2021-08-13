В Госдуме отреагировали на вылет российских клубов из Лиги конференций

«Футбол — это какое-то наказание для нас. Мы так надеемся и любим эту игру А чем больше мы его любим, тем результат хуже. Евро мы отлично помним, сейчас еврокубки, нас это разочаровывает. Говорили: ладно, к сожалению, на национальном уровне показываем слабый футбол из-за множества легионеров, недостатка своих спортсменов и так далее. Я считал, что нужно поднимать внутренний чемпионат, ограничивать количество легионеров, тратить деньги на российских детишек, юниоров. Но результат еврокубков показывает, что ситуация в другом. И на таком уровне не самые сильные команды нас вынесли. Может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду против российского футбола что-то не ладится. Решать это нужно системно. У каждого клуба внутренние проблемы, которые нужно решить и попытаться выровнять ситуацию. Надо понять причину досадных поражений и показывать нормальный красивый футбол, в который наши ребята могут играть», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.