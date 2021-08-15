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Главный тренер "Барселоны" - об уходе Месси: это прошлое

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал уход Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".

Главный тренер "Барселоны": Месси - это прошлое
Фото: Albert Gea/ReutersAlbert Gea/Reuters

"Всем фанатам "Барсы" больно от этого, Месси много сделал для клуба. Но мы не должны жить прошлым. Это прошлое, игроки меняют команды. Мы должны жить настоящим, не прошлым. Было много разговоров о Месси, и это нормально, учитывая его выступления здесь, его уровень. Он больше не с нами, но у нас есть другие игроки. У нас очень сильный состав", - приводит слова Кумана Marca.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.

Ранее "ПСЖ" презентовал Месси и других новичков команды при полных трибунах.

Футбол,Роналд Куман,Лионель Месси,
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