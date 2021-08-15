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В АПЛ был забит юбилейный пенальти

Газета.Ru
1 час назад

"Уотфорд" обыграл "Астон Виллу" в матче первого тура чемпионата Англии со счетом 3:2. В этой встрече был забит 2000-й пенальти. Об этом сообщает Twitter OptaJoe.

Форвард "Астон Виллы" забил юбилейный пенальти в АПЛ
Фото: ReutersReuters

Юбилейный 11-метровый реализовал форвард "Астон Виллы" Дэнни Ингз. Как отмечает источник, всего с пенальти забивали 459 разных игроков Английской премьер-лиги. Лидерами по голам с пенальти являются Алан Ширер (56), Фрэнк Лэмпард (43) и Стивен Джеррард (32). АПЛ - является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии.

В ней выступают 20 клубов. Чемпионат проходит с августа по май, каждая команда проводит 38 матчей. С 2016 года турнир не имеет главного спонсора. За пределами Англии турнир часто называют Английской премьер-лигой.

Турнир был основан в 1992 году под названием "Премьер-лига Футбольной ассоциации" после того, как клубы Первого дивизиона приняли решение о выходе из Футбольной лиги, основанной в 1888 году, с целью получения большей финансовой выгоды.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на высказывание наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа о том, что "Ливерпуль" не может тратить такие деньги, как многие топ-клубы.

Футбол,Алан Ширер,Стивен Джеррард,Фрэнк Лэмпард,
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