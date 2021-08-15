Умер легендарный футболист Герд Мюллер

Умер Герд Мюллер — один из лучших бомбардиров в истории футбола. Германскому футболисту, чемпиону мира и Европы было 75 лет.

О смерти бывшего нападающего «Баварии» и сборной Германии сообщила пресс-служба мюнхенского клуба. Причина ухода именитого спортсмена из жизни пока не объявлена. СМИ пишут, что в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».