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Умер Герд Мюллер — "футболист нации", звезда немецкого и мирового спорта

Ирина Лебедева
33 минуты назад

Умер Герд Мюллер — один из лучших бомбардиров в истории футбола. Германскому футболисту, чемпиону мира и Европы было 75 лет.

Умер легендарный футболист Герд Мюллер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О смерти бывшего нападающего «Баварии» и сборной Германии сообщила пресс-служба мюнхенского клуба. Причина ухода именитого спортсмена из жизни пока не объявлена. СМИ пишут, что в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».

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На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги, - информирует издание sport-express.

Футбол,Герд Мюллер,СПОРТ-ЭКСПРЕСС,
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