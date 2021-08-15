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Названо имя преемника Шевченко в сборной Украины

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

Сборную Украины по футболу возглавит Александр Петраков. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Названо имя преемника Шевченко в сборной Украины
Фото: ReutersReuters

По информации источника, новый наставник команды будет официально представлен во вторник, 17 августа, на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одним из ассистентов 64-летнего Петракова будет Андрей Анненков, с которым тренер работал в сборной Украины U-20.

На протяжении последних десяти лет Петраков работал тренером юношеских сборных Украины. В 2019 году специалист привел команду в возрасте до 20 лет к победе на чемпионате мира.

Петраков должен стать преемником Андрея Шевченко, который покинул национальную украинскую команду 1 августа. Он возглавлял сборную с 2016 года.

Футбол,Андрей Шевченко,
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