Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула, из которого проходит эвакуация американцев, подвергся обстрелу, говорится в опубликованном сообщении американского диппредставительства в Афганистане.

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«Поступают сообщения об обстрелах аэропорта. Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище», – передает сообщение ТАСС.

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.