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Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
4 часа назад

Аэропорт Кабула, из которого проходит эвакуация американцев, подвергся обстрелу, говорится в опубликованном сообщении американского диппредставительства в Афганистане.

Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Поступают сообщения об обстрелах аэропорта. Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище», – передает сообщение ТАСС.

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.

Футбол,Ашраф Ахмадзай,Талибан,ИТАР-ТАСС,
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