«Тоттенхэм» обыграл «МанСити» в первом туре АПЛ

В матче первого тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн.

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Единственный гол забил Сон Хын Мин. На 55-й минуте кореец получил передачу на правом фланге, сместился в центр и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот Эдерсона.

В составе «горожан дебютировал Джек Грилиш. Хозяева же вышли на поле без своего лидера и капитана Гарри Кейна.