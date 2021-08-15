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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ, несмотря на отсутствие Гарри Кейна

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

В матче первого тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн.

«Тоттенхэм» обыграл «МанСити» в первом туре АПЛ
Фото: ReutersReuters

Единственный гол забил Сон Хын Мин. На 55-й минуте кореец получил передачу на правом фланге, сместился в центр и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот Эдерсона.

В составе «горожан дебютировал Джек Грилиш. Хозяева же вышли на поле без своего лидера и капитана Гарри Кейна.

Напомним, «Манчестер Сити» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм Хотспур» в прошлом сезоне набрал 62 очка и занял седьмое место. В тройку лидеров вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69).

Футбол,Энтони Тейлор,Джек Грилиш,Гарри Кейн,Манчестер Юнайтед,
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