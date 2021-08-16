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Источник: Артем Дзюба может перейти в "Рубин" на правах аренды

Реальное времяиещё 2
40 минут назад

Нападающий "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба может перейти в казанский "Рубин". Об этом сообщает Metaratings.

Дзюба может перейти в "Рубин" на правах аренды
Фото: РФСРФС

По данным источника, петербургский клуб ищет варианты трудоустройства форварда. Дзюбой недоволен главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Одним из возможных будущих клубов нападающего называется "Рубин", который готов арендовать футболиста.

В нынешнем сезоне Дзюба провел на поле все 4 матча, в последнем из них выйдя лишь на замену по ходу встречи, и не забил ни одного гола.

Контракт нападающего с "Зенитом" рассчитан до конца лета 2022 года. Сообщается, что соглашение с клубом будет автоматически продлено, если футболист проведет более 70% игрового времени.

Напомним, накануне "Рубин" впервые в сезоне потерял очки, сыграв на своем поле вничью с самарскими "Крыльями Советов".

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