В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский не подтвердил информацию о возможном переходе в казанский клуб форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.

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Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может сменить команду на правах аренды из-за конфликта с главным тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком.

По словам Яровинского, на данный момент "Рубин" не готов удовлетворить финансовые требования Дзюбы.