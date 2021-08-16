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В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы

Soccer News
1 час назад

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский не подтвердил информацию о возможном переходе в казанский клуб форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.

В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы
Фото: InstagramInstagram

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может сменить команду на правах аренды из-за конфликта с главным тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком.

По словам Яровинского, на данный момент "Рубин" не готов удовлетворить финансовые требования Дзюбы.

Контракт нападающего с "Зенитом" истекает в июне 2022 года. В стартовавшем сезоне он сделал 1 ассист в 5 матчах.

Футбол,Сергей Семак,Олег Яровинский,Зенит,
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