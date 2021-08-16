«Реал» предложит Мбаппе «галактическую» зарплату

«Реал» интересуется форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает 16 августа Cadena SER.

Фото: Reuters Reuters

По данным источника, футболист хочет перейти в мадридский клуб и сообщит об этом руководству «ПСЖ». При этом он не собирается бойкотировать тренировки и матчи, чтобы заставить парижан отпустить его.

«Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».