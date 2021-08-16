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«Реал» готов предложить Мбаппе «галактическую» зарплату

Спорт-Экспрессиещё 1
1 час назад

«Реал» интересуется форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает 16 августа Cadena SER.

«Реал» предложит Мбаппе «галактическую» зарплату
Фото: ReutersReuters

По данным источника, футболист хочет перейти в мадридский клуб и сообщит об этом руководству «ПСЖ». При этом он не собирается бойкотировать тренировки и матчи, чтобы заставить парижан отпустить его.

«Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».

22-летний француз в текущем сезоне провел два матча за «ПСЖ» и забил один мяч при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

Футбол,Реал,
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