Сборная России откажется от Дзюбы на ближайшие матчи

Тренерский штаб сборной России отказался от приглашения в команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По данным издания, форвард не будет вызван на сборы. Сентябрьские матчи команда проведет без 32-летнего Дзюбы. В начале осени подопечным Валерия Карпина предстоят встречи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022. 1 сентября сборная России дома примет команду Хорватии. 4 сентября россияне в гостях сыграют со сборной Кипра.

10 августа Дзюба и Карпин провели двухчасовую беседу. До этого наставник сборной России отмечал, что его личные отношения с футболистами не будут влиять на их вызов или невызов под знамена национальной команды.

Карпин возглавил сборную России в июле. Позже он отказался от совмещения постов в клубе и национальной команде и ушел с поста главного тренера «Ростова».