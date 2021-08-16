Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Сборная России откажется от Дзюбы на ближайшие матчи

Lenta.ru
29 минут назад

Тренерский штаб сборной России отказался от приглашения в команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сборная России откажется от Дзюбы на ближайшие матчи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, форвард не будет вызван на сборы. Сентябрьские матчи команда проведет без 32-летнего Дзюбы. В начале осени подопечным Валерия Карпина предстоят встречи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022. 1 сентября сборная России дома примет команду Хорватии. 4 сентября россияне в гостях сыграют со сборной Кипра.

10 августа Дзюба и Карпин провели двухчасовую беседу. До этого наставник сборной России отмечал, что его личные отношения с футболистами не будут влиять на их вызов или невызов под знамена национальной команды.

Карпин возглавил сборную России в июле. Позже он отказался от совмещения постов в клубе и национальной команде и ушел с поста главного тренера «Ростова».

О конфликте между Дзюбой и специалистом известно с 2009 года. Тогда они оба представляли московский «Спартак». Карпин возглавлял красно-белых.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители