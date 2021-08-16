Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

У «Локомотива» наибольшее представительство в сборной России

Чемпионат.com
32 минуты назад

Сразу пять представителей «Локомотива» были вызваны в сборную России на сентябрьские матчи. «Локомотив» получит наибольшее представительство в национальной команде.

«Локомотив» стал лидером по числу своих игроков в сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На втором месте по количеству вызванных в сборную игроков — «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Эти клубы отправят в сборную по четыре футболиста.

Если говорить о российских легионерах, то в сборную были вызваны лишь три футболиста, выступающих за границей, это Алексей Миранчук из «Аталанты», Фёдор Кудряшов, представляющий «Антальяспор», и Александр Головин, выступающий за «Монако».

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

Напомним, Валерий Карпин возглавил сборную России после Евро-2020.

Футбол,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители