«Не в своей форме»: Карпин объяснил решение по Дзюбе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свое решение не вызывать форварда «Зенита» и нападающего «Спартака» Александра Соболева в сборную России. Как он объяснил на пресс-конференции, оба футболиста сейчас находятся «не в своей форме», пишет RT.

«Артём даже не попал в стартовый состав, Александр тоже не играл. Чтобы играть в сборной, сначала надо играть за свой клуб. Поэтому выбор нападающих исходит из этого», – объяснил Карпин.

Отдельно главный тренер отметил, что у вызванного в сборную нападающего ЦСКА Антона Заболотного есть травма, однако в скором времени он должен восстановиться.