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Олимпиада-2020

«Не в своей форме»: Карпин объяснил решение по Дзюбе

Елена Прошина
32 минуты назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свое решение не вызывать форварда «Зенита» и нападающего «Спартака» Александра Соболева в сборную России. Как он объяснил на пресс-конференции, оба футболиста сейчас находятся «не в своей форме», пишет RT.

«Артём даже не попал в стартовый состав, Александр тоже не играл. Чтобы играть в сборной, сначала надо играть за свой клуб. Поэтому выбор нападающих исходит из этого», – объяснил Карпин.

Отдельно главный тренер отметил, что у вызванного в сборную нападающего ЦСКА Антона Заболотного есть травма, однако в скором времени он должен восстановиться.

Карпин отказался вызвать Дзюбу в сборную России

Напомним, что 16 августа был оглашен состав сборной России на предстоящие в сентябре отборочные матчи на чемпионат мира в 2022 году. В неё не вошел бывший капитан сборной Артем Дзюба. Известно, что 1 сентября Россия сыграет с Хорватией на своем поле, 4 сентября состоится выездная встреча с Кипром, а 7 сентября – матч с Мальтой.

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