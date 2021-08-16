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Олимпиада-2020

Карпин - о невызове Дзюбы и Соболева в сборную: Для начала футболист должен постоянно играть за клуб

Советский спорт
31 минуту назад

После трех туров российская сборная занимает второе место в турнирной таблице группы H отбора ЧМ-2022, набрав шесть очков.

Карпин объяснил невызов Дзюбы в сборную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал в национальную команду нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбу для подготовки к сентябрьским матчам.

«Почему вызвал травмированного Заболотного? По информации медицинского штаба Антон будет готов к матчу пятого тура ЦСКА - «Ахмат». Почему нет Дзюбы и Соболева? Артем вчера не попал в стартовый состав на игру «Локомотив» - «Зенит», Соболев вообще в двух матчах не выходит в старте. Лично для меня, чтобы футболист играл за сборную, для начала он должен на постоянной основе играть за клуб», - заявил наставник на пресс-конференции.

Напомним, что 1 сентября сборная России проведет домашний матч против команды Хорватии, а спустя три дня на выезде сыграет с Кипром. 7 сентября подопечные Карпина дома примут Мальту.

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