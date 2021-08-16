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Олимпиада-2020

Карпин описал подробности разговора с Дзюбой

Lenta.ru
36 минут назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» описал подробности разговора с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

"Хочет играть за сборную": Карпин описал разговор с Дзюбой
Фото: ТАССТАСС

«Мы поговорили больше часа. На этом конфликт не то что исчерпан — мне просто не до этого. Артем сказал, что готов, хочет и мечтает играть за сборную», — рассказал тренер.

Карпин добавил, что они относятся друг к другу как тренер и игрок, и Дзюба сможет вернуться в команду, если от него будет польза.

Ранее 16 августа стало известно, что Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Карпин объяснил решение тем, что форвард находится не в лучшей форме. Россиянам предстоят встречи против Хорватии (1 сентября) и Кипра (4 сентября).

10 августа Дзюба и Карпин провели двухчасовую беседу. До этого наставник сборной России отмечал, что его личные отношения с футболистами не будут влиять на рабочие.

О конфликте между игроком и тренером известно с 2009 года. Карпин в то время возглавлял «Спартак», цвета которого защищал Дзюба.

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