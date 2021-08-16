«Тоттенхэм» включился в борьбу за Инсинье

«Тоттенхэм» претендует на нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. Игрок до сих пор не продлил контракт с клубом, который истекает следующим летом, так что неаполитанцы могут расстаться с форвардом, чтобы потом не потерять его бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.