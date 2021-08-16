«МанСити» готов заплатить за Кейна 120 млн фунтов

«Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в это трансферное окно. «Горожане» готовы заплатить этим летом за форварда 120 миллионов фунтов стерлингов, утверждает ESPN.

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Однако «шпоры» оценивают своего игрока, чей контракт рассчитан еще на три года, в 150 миллионов. Трансферное окно в Англии закрывается 31 августа.

В случае осуществления данного трансфера «Сити» установит новый рекорд — это будет самый дорогой трансфер в истории АПЛ. Напомним, что нынешний рекорд также принадлежит «горожанам» и был установлен совсем недавно, когда «Ман Сити» купил полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.