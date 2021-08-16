"Давно внедрен": Карпин пошутил про борщ

«Когда он возглавил команду, он хотел убрать из рациона питания супы и борщи, ссылаясь на то, что жидкая пища вредна для спортсмена. Потом он понял, что мы все-таки русские, и с этим бороться бесполезно», - рассказывал Глушаков «Советскому спорту».