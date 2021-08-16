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Олимпиада-2020

"Давно внедрен": Карпин пошутил про борщ

Вероника Полынина
44 минуты назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пошутил про борщ в рационе питания футболистов.

"Давно внедрен": Карпин пошутил про борщ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе пресс-конференции журналисты задали Карпину вопрос, планирует ли он ввести в меню сборной борщ – традиционное «спартаковское блюдо», одно из коронных у поваров тренировочной базы красно-белых в Тарасовке.

«Не собираемся внедрять борщ. Он давно внедрен (смеется). Возможно, его вообще стоит убирать из рациона», - пошутил в ответ Карпин, его слова приводит «ОСН».

Ранее бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков рассказывал, что экс-наставник красно-белых итальянец Массимо Каррера хотел убрать борщ из рациона футболистов.

«Когда он возглавил команду, он хотел убрать из рациона питания супы и борщи, ссылаясь на то, что жидкая пища вредна для спортсмена. Потом он понял, что мы все-таки русские, и с этим бороться бесполезно», - рассказывал Глушаков «Советскому спорту».

Валерий Карпин играл в «Спартаке» в 1990-1994 годах. В 2008-2012 годах Карпин занимал должность генерального директора «Спартака», периодически возглавляя команду в качестве главного тренера.

Футбол,Валерий Карпин,Денис Глушаков,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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