«Ак Барс Арена» попытается отсудить у «Рубина» 30 мky

В картотеке Арбитражного суда Татарстана появилась информация, что «Ак Барс Арена» в лице юридического лица АО «Казань Арена» подало иск против футбольного клуба «Рубин». Заявление было оформлено еще 12 августа, но по состоянию на сегодняшний день оно до сих пор не было принято к производству.

Речь идет о сумме в 30 849 284, 1 рублей, а причиной такой ситуации указывается якобы отсутствие выплат за пользование ареной со стороны казанского «Рубина». Сообщается, что руководство клуба не платит за аренду уже второй год, а общий долг составляет около 40 миллионов рублей.