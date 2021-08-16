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«Ак Барс Арена» попытается отсудить у «Рубина» 30 миллионов рублей

Евро-футбол.Ру
1 час назад

В картотеке Арбитражного суда Татарстана появилась информация, что «Ак Барс Арена» в лице юридического лица АО «Казань Арена» подало иск против футбольного клуба «Рубин». Заявление было оформлено еще 12 августа, но по состоянию на сегодняшний день оно до сих пор не было принято к производству.

«Ак Барс Арена» попытается отсудить у «Рубина» 30 мky
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Речь идет о сумме в 30 849 284, 1 рублей, а причиной такой ситуации указывается якобы отсутствие выплат за пользование ареной со стороны казанского «Рубина». Сообщается, что руководство клуба не платит за аренду уже второй год, а общий долг составляет около 40 миллионов рублей.

Примечательно, что совсем недавно главный тренер команды Леонид Слуцкий жаловался на состояние газона на стадионе, что, согласно слухам, и повлекло за собой такую реакцию со стороны директоров «Ак Барс Арены».

Футбол,Леонид Слуцкий,ФК "Рубин",
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