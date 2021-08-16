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Названы условия для продления контракта Дзюбы в «Зените»

Lenta.ru
42 минуты назад

Контракт нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы должен быть автоматически продлен еще на один сезон. Условия нового соглашения назвало издание «Спорт-Экспресс».

Раскрыты условия продления контракта Дзюбы с «Зенитом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, футболист останется в клубе, если в этом сезоне проведет на поле более 70 процентов игрового времени. При этом источник ТАСС рассказал, что Дзюба не уйдет в аренду из состава сине-бело-голубых.

Ранее 16 августа сайт Metaratings сообщил, что «Зенит» может отдать Дзюбу в аренду. Отмечалось, что у главного тренера клуба Сергея Семака и форварда возник конфликт. Семака якобы не устраивает поведение Дзюбы в коллективе. Среди претендентов на игрока — казанский «Рубин».

32-летний форвард не попал в стартовый состав «Зенита» на матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Дзюба появился на поле в концовке встречи. Как отметил после матча главный тренер команды Сергей Семак, пребывание нападающего в запасе обусловлено его физическим состоянием.

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Форвард выступает за клуб с 2015-го. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России. В 2018 году Дзюба выступал на правах аренды в тульском «Арсенале».

Футбол,Сергей Семак,Локомотив,Зенит,ИТАР-ТАСС,
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