«Помахал рукой»: в Сети оценили решение Карпина по Дзюбе

Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в национальную команду на ближайшие матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. Пользователи «Рамблера» неоднозначно отнеслись к решению Карпина.

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Часть пользователей полностью поддержали тренера и сочли, что «золотые денечки» Артема Дзюбы уже позади.

«И правильно, что не взяли. От него ни шерсти, ни молока, вы меня конечно извините, но для чего его держат в «Зените», мне непонятно - как игрок он ноль», «Дзюбу и в «Зените» не выпускают. В «Рубин» в аренду отдают. Кончились золотые денечки», «Карпин Дзюбе помахал рукой...», - написали читатели в комментариях к новости о невызове Дзюбы.

Другие же вспомнили о натянутых отношениях между Карпиным и Дзюбой. Тренер и игрок неоднократно критиковали друг друга, а в прошлом году Дзюба говорил, что испытывает к Карпину неприязнь. И хотя ранее в августе тренер заявил, что все, что было между ними до этого, «уже не важно», пользователи заподозрили, что Карпин просто «гнобит» Дзюбу.

«Мне отчего-то все это напоминает банальную травлю: прицепились к человеку по неведомо какой причине и теперь будут его гнобить, пока не самоудовлетворятся от страха или зависти. Паршиво все это выглядит...», «Карпина на поле, и пусть сам забивает, раз такой злопамятный», «На таком уровне и без "личных отношений"? Нереально в футболе! Иначе нет команды...», - написали комментаторы.

Нашлись и те, кто по разным причинам пожалел о непопадании Дзюбы в состав сборной.

«И зря, Дзюба - клоун со стажем. И без него на игру нашей "сборной по футболу", чтоб не матом, совсем будет скучно смотреть. Ведь все равно у нас никто в футбол играть не умеет. А так может хоть кто-то да рассмешил бы...», «Дзюба - фигура неоднозначная, но поле видит хорошо, пасы дает вполне приличные. Но задача тренера - найти применение Дзюбе», - высказались болельщики.